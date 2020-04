McCourt aurait mis l'OM en vente

Le journaliste Romain Molina affirme que Frank McCourt a mis l'OM en vente.





"C'est officiellement en vente, je le redis. Je peux l'affirmer de multiples sources. Le premier qui prétend l'inverse, que Marseille, McCourt ne veut pas vendre, c'est un menteur. Je me coupe les deux testicules, si ce que je vous dis n'est pas vrai. Alors après, est-ce qu'il va trouver, je n'en sais rien. Mais, aujourd'hui, Marseille, il veut s'en séparer", a affirmé le journaliste qui travaille notamment pour la CNN, la BBC ou le New York Times, lors d'une vidéo sur Youtube.



Pour rappel, l'Américain a acquis le club phocéen pour un montant d'environ 50 millions d'euros, en 2016. Et il aurait investi plus de 200 millions d'euros pour rééquilibrer les comptes et recruter.