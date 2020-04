Doria explique pourquoi Bielsa ne le faisait pas jouer

Matheus Doria (25 ans) s'est remémoré son arrivée à l'OM. Il n'a visiblement pas digéré le fait que Marcelo Bielsa ne lui ait pas fait confiance.





"J'ai signé avant la fin du mercato, et là, Bielsa s'est emporté contre Labrune : "Vous déconnez, vous m'avez dit qu'il ne venait pas, et maintenant il vient ? Vous passez au-dessus de mon pouvoir !" Ils se sont disputés, et le coach a dit : "OK, tant pis, Doria ne jouera pas." Moi, je n'avais aucun problème avec Bielsa ni Labrune. Je m'entraînais avec l'effectif pro, je travaillais en silence. Mais je passais le match sur le banc et le lendemain, je jouais avec l'équipe réserve. Ça m'a fait mal. Si je lui reproche quelque chose ? Non, je n'ai rien contre lui. (...) J'ai essayé de prendre le maximum de Bielsa en matière de foot. Après, humainement, c'est difficile, tu sais...", a déclaré le Brésilien lors d'un entretien accordé à So Foot.





"Il alignait même des gars du centre de formation"

Et de préciser : "C'est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi. (...) Il ne parlait pas beaucoup avec les joueurs. Il laissait les membres du staff le faire, et ses adjoints avaient un peu honte de venir à la fin de l'entraînement, s'approcher doucement, et m'annoncer que j'allais jouer avec la réserve. Parfois, ils m'envoyaient un SMS pour ne pas me le dire en face. S'il y avait un expulsé ou un blessé dans l'équipe, Bielsa alignait un milieu défensif ou un latéral pour ne pas avoir à me positionner en défense centrale. Il alignait même des gars du centre de formation comme Sparagna ou Aloe. Ce sont de bons joueurs, je n'ai rien contre eux, mais ils n'avaient jamais joué en pro, alors que j'étais dispo."



Doria a finalement joué 33 rencontres sous le maillot de l'OM. Il n'a jamais su démontrer qu'il avait le niveau pour évoluer en Europe.