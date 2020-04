Ligue 1 : Le Graët pas favorable à l'idée d'un emprunt collectif

Noël Le Graët ne pense pas qu'il soit judicieux d'emprunter de l'argent à l'étranger, comme veulent le faire certains clubs.





Lors du collège de la FFF, le président de la fédération a tiré la sonnette d'alarme concernant un possible emprunt, en vue de compenser le non-versement des droits TV. Il a ainsi taclé "les acrobates du financement", visant vraisemblablement Gérard Lopez et Loïc Féry. Il a appelé les clubs à négocier des prêts individuels, plutôt que collectifs.



Par ailleurs, la LFP a pour l'instant fixé le début de la saison 2020-21 au 23 août. On peut imaginer que la situation ne manquera pas d'évoluer...