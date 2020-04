Di Francesco regrette d'avoir laissé filer Strootman à l'OM

Eusebio Di Francesco, ancien entraîneur de l'AS Rome, regrette d'avoir laissé partir Kevin Strootman (30 ans) à l'OM, lors de l'été 2018.





"Le milieu de terrain Strootman-Nainggolan-De Rossi était excellent, avec de grosses qualités techniques et mentales. Je regrette d'avoir accepté de vendre Nainggolan et Strootman. D'un point de vue émotionnel, en particulier à l'entraînement, ils étaient très importants. Ils m'ont aidé à transmettre aux autres ce que je demandais à l'équipe. C'est quelque chose qu'il nous a manqué en 2018-2019, ils nous ont manqué", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Sky Sports.



C'est d'autant plus regrettable que l'OM n'avait en réalité pas les moyens de recruter le Néerlandais, qui n'a jamais justifié le montant de son transfert. Il est devenu le symbole des dépenses inconsidérées de l'ère Rudi Garcia.