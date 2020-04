Sertic : "Le coach et les adjoints sont très contents de moi"

Grégory Sertic (30 ans) s'est exprimé sur sa situation à l'OM. Le milieu de terrain pense être revenu à un niveau physique intéressant.





"Aujourd'hui, je fais certes une saison blanche, mais je m'entraîne aussi très sérieusement, je suis professionnel. Le coach et les adjoints sont très contents de moi, ils n'ont rien à me reprocher. Je ne suis pas celui qui va foutre entre guillemets la merde dans un vestiaire, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Maintenant, c'est une situation compliquée, il faut la vivre comme elle est. Il y a pire. Il faut voir les choses du côté positif", a-t-il indiqué au micro de beIN Sports, assurant qu'il satisfait les attentes d'André Villas-Boas : "Je m'entraîne très sérieusement, je suis professionnel. Le coach et les adjoints sont très contents de moi, ils n'ont rien à me reprocher."





"Trouver un club, tout simplement"

Et de poursuivre : "J'ai un goût d'inachevé, car j'arrivais ici avec des ambitions, dans un grand club. Malheureusement, j'ai été blessé, ça m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je ne fais pas un match, mais je garde espoir de trouver un autre projet pour vraiment continuer à faire ce métier que j'aime, cette passion. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Je reste passionné du football et ça, personne ne va jamais me l'enlever." L'ancien Bordelais, qui n'a pas joué le moindre match, depuis le début de la saison. Il espère trouver un nouveau challenge, dans les prochains mois : "Il y a un mercato qui va arriver aussi et on va essayer de trouver une solution. [...] un nouveau projet, un club tout simplement, en Europe, en France... J'adore la MLS, donc pourquoi pas."



Avant de penser à partir, Sertic devrait voir son contrat prolongé de quelques mois par la FIFA. Pas au niveau physiquement et constamment gêné par les blessures, c'est peu de dire qu'il ne laissera pas de grands souvenirs de son passage à l'OM.