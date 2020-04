Eyraud aurait fait une promesse aux joueurs

Jacques-Henri Eyraud aurait promis aux joueurs de leur verser l'intégralité de leur salaire, si la saison va à son terme. Dans le cas contraire, ce ne sera pas le cas.

Selon, le président de l'OM a indiqué à l'effectif olympien qu'il toucherait ses rémunérations, à condition que le championnat se termine. Le média va dans le même sens que L'Équipe, confirmant que des visioconférences sont en cours pour trouver un accord avec les plus gros salaires. Il révèle aussi que le club ne sera pas en mesure de verser tous les salaires, si la saison s'arrête. Outre la billetterie, le sponsoring et le merchandising, il resterait 27 millions d'euros à percevoir sur les droits TV.La radio ajoute par ailleurs que les efforts demandés font, dans le vestiaire. Certains demanderaient plus de garanties, tandis que d'autres seraient, indique encore Florent Germain., a ajouté un proche d'un joueur phocéen.On ne mesure certainement pas encore l'impact de la crise liée au coronavirus sur l'OM et, plus largement, sur nos situations respectives.