Baup : "Le sujet numéro un, c'est la santé"

Elie Baup pense que le football est devenu secondaire, alors que le monde est aux prises avec la pandémie du coronavirus.

"Il faut une prise de conscience"

, a déclaré l'ancien entraîneur de l'OM dans les colonnes de

Et d'ajouter : "On parle du foot, mais on voit que ce monde vit à crédit, avec un train de vie qui ne correspond pas à ses revenus. La preuve, dans un coup dur comme celui-ci, on met les gens au chômage et on réduit la voilure. On est allé beaucoup trop loin dans les salaires et tout le reste. Il faut une prise de conscience. Après, les fans de foot sont des millions dans le monde, ça continuera à exister. Il faudra voir comment tout se réorganise. Il devrait y avoir une unité européenne, on devrait en profiter pour harmoniser les choses. Mais chacun voit midi à sa porte..."



Pour rappel, le dernier bilan fait état de 12 210 décès liés au Covid-19, dans l'Hexagone.