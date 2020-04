Mercato : Thauvin aurait été proposé à la Juventus

Florian Thauvin (27 ans) aurait été proposé à la Juventus de Turin par des intermédiaires.

Selon les informations rapportées par, le nom du milieu offensif de l'OM a été suggéré aux dirigeants turinois, en vue du prochain mercato. Il pourrait notamment remplacer Douglas Costa, précise le média, qui estime sa valeur à 30 millions d'euros. Le club de la Vieille Dame apprécierait son profil, mais ne le considèrerait pour l'instant pas comme une priorité.Blessé à la cheville, l'été dernier, Thauvin n'a joué que 2 matchs, cette saison. Il bénéficiera d'un bon de sortie, dans les prochains mois, alors que son contrat ne porte plus que sur un an. Pour rappel, il a marqué la bagatelle de 78 buts et délivré 44 passes décisives, en 237 rencontres, sous le maillot de l'OM.