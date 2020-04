Ligue 1 : Mediapro propose de diffuser la fin de saison

Mediapro, qui dispose des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, est disposé à remplacer Canal+ et beIN Sports, ces prochains mois.

"Mediapro a continué de payer la Liga"

, a lancé Jaume Roures dans les colonnes de

Roures faisait allusion à l'attitude des deux chaînes de télévision, lesquelles n'ont pas versé leur échéance du 5 avril. En Espagne, les diffuseurs ont réagi différemment : "Mediapro a continué de payer la Liga et la Liga nous a payé la production que l'on a faite. Telefonica également. On discute aussi de la manière de finir la saison. C'est très important pour tout le monde. Ce n'est pas essentiel de savoir quand la saison prochaine va commencer, mais c'est comment on finit la saison 2019-2020. On ne peut pas laisser filer près de 300 millions d'euros comme ça. Il faut que la Ligue, les clubs et les télévisions fassent des efforts."



Pour rappel, les clubs de Ligue 1 envisagent de faire un emprunt pour se maintenir à flot.