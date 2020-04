Infirmerie : Sakai se remet bien

Opéré le 17 mars dernier, Hiroki Sakai (29 ans) se remet bien.

Selon les informations rapportées par, l'international japonais va bien et. Il a même entamé sa rééducation,, et a prévu de voir un ostéopathe, vendredi. Pour rappel, son absence était estimée à deux mois.Le quotidien évoque par ailleurs la polémique liée à l'intervention qu'il a subie, alors que les établissements médicaux reportaient toutes les opérations qui ne relevaient pas de l'urgence. Selon lui, la blessure endurée par le joueur de l'OM, ce qui explique qu'il ait pu en bénéficier.Pour rappel, la date de reprise de la Ligue 1 n'a pas été fixée. On peut imaginer que le Phocéen a des chances d'être remis, au moment du retour sur les terrains.