Mercato : l'OM vraiment intéressé par Slimani ?

Les dirigeants phocéens suivraient attentivement la situation d'Islam Slimani (31 ans).

Selon les éléments obtenus par, l'OM figure bien parmi les formations intéressées par l'attaquant monégasque. Le média ajoute que Leicester, par qui le joueur est prêté à l'ASM, a fixé le montant de son possible transfert à 10 millions d'euros. Le club acquéreur devra également lui proposer un salaire en adéquation avec ce qu'il perçoit chez les Foxes, à savoir 380 000 euros par mois. Burnley et le Sporting seraient aussi sur le coup.Pour rappel, cette saison, Slimani a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1.