Un rappeur parisien parle de sa passion pour l'OM

Hatik, rappeur du 78, a confié son attachement à Marseille et à l'OM.





L'artiste parisien est complètement fada de l'équipe et de la ville phocéenne : "C'est une équipe dans laquelle je me suis reconnu, avec des valeurs particulières. C'est le plus grand club français, en fait. (...) Je suis en kiff sur Marseille. Quand je vais là-bas, je suis trop bien. C'est ma deuxième maison, vraiment", a-t-il expliqué sur RMC. Il apprécie particulièrement l'ambiance : "Le côté ultra, cosmopolite, sans prise de tête... Avec des gens hyper accueillants. Une bonne humeur générale." Il a également évoqué le talent de Dimitri Payet : "Payet, j'aime beaucoup. Mais il est tellement talentueux, que pour moi il pourrait être tout le temps au top. Thauvin, c'est beaucoup moins un talent naturel que Payet. Moi ça me rend ouf que Payet... T'es footballeur professionnel, c'est ton travail !"



Pour rappel, Payet a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, cette saison.