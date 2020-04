Comment Diouf a convaincu Drogba de quitter l'OM

Dans son édition du jour, L'Equipe a révélé comment Pape Diouf avait convaincu Didier Drogba de rejoindre Chelsea, lors de l'été 2004.





Selon le quotidien, l'international ivoirien ne voulait pas partir. Pape Diouf, qui était manager de l'OM, était chargé de le faire changer d'avis. Chelsea avait effectivement proposé 37,5 millions d'euros au club phocéen. De quoi renflouer des caisses dans le rouge. Le journal relate : "Le 4 juillet, le Cameroun reçoit la Côte d'Ivoire, dans le cadre des éliminatoires pour la coupe du monde 2006. Pape Diouf avait prévu ce voyage depuis longtemps, sans imaginer qu'il se transformerait en un marathon de discussions avec son protégé. Dans sa chambre du Hilton de Yaoundé, Diouf reçoit Drogba, qui loge dans le même établissement avec sa sélection. Il tente de le convaincre, Drogba essaie de contrer ses arguments. Et si l'OM l'augmentait ? En mars 2004, Drogba a prolongé, il touche 150 000 euros par mois. Sur un bout de papier, le dirigeant marseillais lui montre alors le salaire proposé par le club londonien. Le regard éberlué, Drogba pointe le chiffre griffonné et lance : "Si c'est ça Pape, alors je m'en vais.""



Drogba ne voulait pas quitter l'OM, avec qui il connaissait une véritable histoire d'amour. Il a ensuite répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait revenir. Mais, plus tard dans sa carrière, il a choisi de rejoindre Shanghaï Shenhua et Galatasaray, plutôt que de retourner à Marseille. Et c'est peu de dire que cela a agacé les supporters.