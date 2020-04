Solidarité : Amavi a sorti le mégaphone

Jordan Amavi (26 ans) a sorti le mégaphone pour soutenir le personnel mobilisé.





Le compte Twitter de l'OM a publié une vidéo montrant le latéral gauche entonner un chant pour supporter le personnel médical : "Et pour le médical, et pour le médical, allez allez !" Le joueur ferait peut-être un bon capo, en virage.





🎶 Et pour le médical, Et pour le médical 𝙰𝙻𝙻𝙴𝚉 𝙰𝙻𝙻𝙴𝚉 💙 🎶



Plus que jamais, nous sommes vos supporters dans ce #cOMbatquotidien ! ✊



#JournéeMondialeDeLaSanté #HealthHeroes https://t.co/gfZpSHcSQu pic.twitter.com/mocEKVOJ6b