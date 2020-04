Eyraud : "Il y a aussi des enjeux économiques"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la crise et la possible reprise de la Ligue 1. Il espère que le championnat se terminera, même s'il pense que la priorité est ailleurs.





"La crise touche tous les clubs parce qu'en France, aujourd'hui, près de la moitié de nos revenus viennent des droits TV. Et évidemment, quand il n'y a pas de matchs, alors les diffuseurs nous disent qu'ils ne sont plus prêts à payer. C'est une discussion qui s'ouvre et qui va encore durer quelques jours", a déclaré le président de l'OM dans C à vous. Et d'ajouter : "La priorité c'est d'abord l'amélioration de la situation sanitaire. Il n'y aura pas de reprise des matchs de football si tous les Français ne respectent pas à la lettre les principes du confinement qui ont été établis par le pouvoir public. Comment faire pour reprendre les matchs ? Peut-être à un rythme plus élevé, tous les trois jours, par exemple. Est-ce qu'il faudra aussi les reprendre dans des stades vides, sans public ? Je pense qu'il y a une prise de conscience réelle, de la part de tous les acteurs, qu'il faudrait terminer le championnat. Pour nos supporters, mais pas seulement. Il y a aussi des enjeux économiques. Ce serait hypocrite de les balayer."



Pour rappel, l'OM n'a pour l'instant perçu que 21,6 millions d'euros, sur les 35,5 millions auquel il peut prétendre, sans tenir compte du critère sportif.