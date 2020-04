Ligue 1 : accord trouvé pour la baisse des salaires

Un accord a été trouvé pour une baisse des rémunérations des joueurs, en Ligue 1 et Ligue 2.





D'après L'Équipe, les joueurs se sont entendus avec les clubs, concernant une baisse temporaire de salaire des footballeurs professionnels. L'accord résulte des discussions menées entre Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, et Philippe Piat, le co-président de l'UNFP. Il devrait bientôt être acté par le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale de la LFP.



Dans le détail, la réduction sera liée au montant du salaire :

- 20 %, s'il est compris entre 10 000 et 20 000 euros par mois

- 30 %, s'il est entre 20 000 et 50 000 euros

- 40 %, s'il est entre 50 000 et 100 000 euros

- et 50 % au-delà.



Les rémunérations inférieures à 10 000 euros mensuels ne sont pas concernées et les joueurs peuvent refuser la baisse. Les sommes économisées en ce temps de crise devront être reversées "le mois suivant le dernier match officiel du Championnat de France de L1 ou L2 disputé de la saison 2019-2020, ou suivant la décision de mettre un terme à la saison sportive prise par la LFP".