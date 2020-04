Alvaro : "Le meilleur moment de ma carrière"

Alvaro Gonzalez (30 ans) prend son pied à l'OM. Le défenseur espagnol s'est exprimé sur sa saison, dans la presse espagnole.





"L'équipe et moi vivons une belle saison. Maintenant nous aimerions évidemment finir et accrocher la qualification pour la Ligue des champions. C'est une compétition que je n'ai jamais disputée, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. Si l'on enlève ma blessure, j'ai tout le temps joué cette année, et plutôt à un bon niveau. Je ne sais pas ce que je peux demander de plus après un changement aussi important que celui que j'ai fait l'été dernier", a-t-il déclaré dans la Grada. Il pense traverser la meilleure période de sa carrière : "Je crois, oui. Je viens d'avoir 30 ans, je suis plus mature, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais vraiment à quoi je joue, ce qui me permet de mieux performer sur le terrain. Et en plus de ça, je me sens très bien physiquement."



Alvaro a disputé 20 matchs de Ligue 1, cette saison.