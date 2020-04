Le jour où Paganelli a eu le maillot de Mitroglou

Le consultant du bord du terrain de Canal Plus, Laurent Paganelli, a dévoilé une anecdote à France Football.





"Le maillot le plus improbable que j'ai ? Mon fils ne me demande jamais de maillot. Un jour, je l'appelle, il me dit que pour son anniversaire, il veut celui de Mitroglou. Après un match de l'OM, j'interviewe Mitroglou et je lui demande. Là, il me regarde et me dit : "Ça fait six mois que je suis ici, t'es le premier à me demander mon maillot." (rires)."



Laurent Paganelli a également révélé que plusieurs joueurs et ex de l'OM, comme Steve Mandanda, Morgan Sanson, Didier Drogba, Franck Ribéry, Mathieu Valbuena ou Adil Rami, lui avaient déjà offert généreusement leur maillot.