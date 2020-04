Galtier rend hommage à Diouf

L'actuel coach du LOSC, Christophe Galtier, qui est passé par l'OM durant sa carrière, s'est confié à France Football sur Pape Diouf.





"J'ai connu Pape (Diouf) quand j'étais joueur et lui journaliste à La Marseillaise. Puis agent de joueurs quand j'étais entraîneur-adjoint. Je me souviens de sa classe lors du transfert de Jean-Pierre Cyprien de Lecce à l'OM, en 1999. C'était un homme de parole qui nous avait dit : "C'est gagnant-gagnant pour vous. Vous le prenez, on verra bien ce qui se passera derrière." Il n'a pas pris de frais d'honoraires. Moi, j'étais dans les discussions mais je ne m'occupais pas de la partie financière. On échangeait tous les deux sur le profil de Jean-Pierre. Pape me connaissait depuis longtemps, on discutait de longs moments. Quand la transaction s'est terminée, mon président, Yves Marchand, m'a dit : "C'est la première fois que je vois un agent qui ne nous met pas le couteau sous la gorge !" Par la suite, il prenait souvent des nouvelles de Jean-Pierre. Pape était un homme de paroles qui, foncièrement, était amoureux de Marseille."



Pape Diouf est décédé à 68 ans du coronavirus, le 31 mars 2020.