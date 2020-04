Di Meco : "Il faut à tout prix finir le championnat"

Sur RMC, l'ancien défenseur de l'OM a donné son sentiment sur la fin de la L1.





"Il faut à tout prix finir ce championnat. Plus ça continue, plus j'ai du mal à voir du monde dans les stades au mois de juillet. Sauter sur l'occasion pour finir le championnat à l'automne et faire les deux prochains championnats sur l'année civile, ce n'est pas une mauvaise idée. Cette proposition va peut-être finalement être la moins mauvaise."



Eric Di Meco parle donc de l'idée de terminer la L1 plus tard qu'en juillet, comme cela est parfois évoqué.