Aulas évoque à nouveau l'arrêt de la L1

Jean-Michel Aulas a de nouveau évoqué un possible arrêt définitif de la Ligue 1, saison 2019-2020.





On savait que la patience n'était pas le point fort du président lyonnais. Alors que certains de ses confrères estiment qu'il ne sert à rien de parler, JMA a répété que le championnat pourrait être arrêté définitivement : "Le pourcentage de chances que l'on puisse terminer tous les matchs est plus faible aujourd'hui que le 11 mars, lorsqu'on a arrêté. On va tout faire quand même pour trouver des solutions. Il y a un vrai risque. Je ne suis pas médecin, ni spécialiste dans les pandémies. Le pourcentage de chances que l'État donne l'autorisation de reprendre a beaucoup diminué", a-t-il confié à L'Equipe.



À vrai dire, comme tout le monde, le vieil homme ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Pour rappel, il y a quelques semaines, il avait osé parler de "saison blanche", laquelle aurait pu avantager son club, en très mauvaise posture au classement de Ligue 1.