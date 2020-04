Covid-19 : quel préjudice financier pour l'OM ?

L'OM pourrait accuser un manque à gagner de 31 millions d'euros sur les droits TV, en cas de fin prématurée du championnat liée au coronavirus.





Selon les calculs de L'Équipe, le club phocéen pourrait perdre près de 31 millions d'euros, ces prochains mois, sur les droits TV. Le club phocéen n'a effectivement perçu que 21,6 millions d'euros sur les 35,5 millions d'euros qui représentent le total théorique auquel il peut prétendre, hors critère sportif (et hors taxes). Et la seconde place pourrait lui permettre d'obtenir 16,9 millions d'euros supplémentaires, soit un total 30,8 millions d'euros de pertes, si la saison s'arrêtait là.



Le quotidien rappelle que les "gros clubs" pourraient être lésés, alors que certains "petits", comme Brest, ont déjà obtenu plus de 90 % de leur montant annuel. A tout ceci, il faut bien sûr ajouter le préjudice lié à l'exploitation du stade et au merchandising. Il reste donc à voir jusqu'où Frank McCourt ira pour maintenir son bien à flot.