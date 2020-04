Mercato : Caïazzo s'attend à une chute du montant des transferts

Bernard Caïazzo s'est exprimé sur les répercussions que pourrait avoir la crise liée au coronavirus sur le mercato. Il pense que le montant des transactions va être revu très à la baisse.





"Le problème, c'est le volume financier du prochain mercato. Et ce ne sera pas le même. J'estime entre 20 et 50 % la chute des revenus du mercato pour le football français. Ça va être très compliqué. Il y a 200 millions d'euros de ventes à réaliser avant fin juin. On va les faire comment ? Cet été, il nous faut environ 600 millions d'euros de ventes de joueurs pour équilibrer notre exploitation", a estimé l'ancien président de l'OM dans les colonnes de L'Équipe.



La situation rappelle que certains clubs français vivent tout simplement au-dessus de leurs moyens.