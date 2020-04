Courbis ne comprend pas la Belgique

Rolland Courbis s'est exprimé sur les discussions entre la Belgique et l'UEFA, concernant l'arrêt définitif de la Jupiler Pro League. Le consultant ne comprend pas que cette décision puisse être prise si tôt.





"Le problème, c'est la façon de s'exprimer. Il suffit d'une phrase mal construite et on fait des débats d'une heure... Moi, ce que j'espère avoir compris, c'est que la meilleure solution, ou la moins mauvaise, serait de continuer et de terminer les championnats et que la pire serait de les arrêter. Mais, cette décision-là, on ne peut pas la prendre avant fin avril - début mai, donc envisageons les deux cas de figure. Mais là, tu ne peux pas dire ‘On va terminer les championnats', même si tu aimerais, et tu ne peux pas non plus, comme les Belges, décider d'arrêter pour faire le plus malin. Si même les Belges ; qu'on aime taquiner dans nos blagues ; se font remarquer comme ça (rire)...", a lancé l'ancien entraîneur de l'OM au micro de RMC.



La Belgique et les Pays-Bas pourraient être les deux premiers championnats à s'arrêter, suite à la crise liée à la pandémie du coronavirus.