Mercato : l'OM aurait bien levé l'option d'Alvaro

Alvaro Gonzalez (30 ans), qui était prêté par Villarreal, devrait toujours être olympien, la saison prochaine.





Selon les informations rapportées par As, l'OM a activité l'option d'achat du défenseur central, lequel va donc s'inscrire sur la durée sous la tunique phocéenne. Le média n'a pas pris connaissance du montant de la transaction, mais l'évalue à 4 millions d'euros. Très convaincant, depuis le début de la saison, l'Espagnol s'est révélé être un élément moteur du vestiaire. Sa science tactique, son professionnalisme et la grinta qu'il dégage ont notamment paru faire beaucoup de bien à l'équipe.



Pour rappel, Alvaro a disputé 20 matchs de Ligue 1 et 4 de coupe de France, cette saison.