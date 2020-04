Thauvin peut-il vraiment prolonger ?

La situation de Florian Thauvin (27 ans) a considérablement évolué, cette saison. En fin de contrat en 2021, il ne devrait pas affoler le marché des transferts, ces prochains mois, et la question d'une prolongation se pose.





Délivré de la pression du fair-play financier, l'OM pourrait entamer quelques manoeuvres, ces prochaines semaines. Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur le cas du milieu offensif, lequel ne disposera plus que d'un an de contrat, en juin. Le club phocéen pourrait miser sur les transferts d'autres "actifs", lors du mercato, et être tenté par la reconduction du bail de Flotov. Le média précise néanmoins qu'aucune discussion n'a débuté en ce sens.



Opéré de la cheville, en septembre dernier, Thauvin n'a joué que 2 matchs de Ligue 1, cette saison.