Bonnart : "J'ai apprécié Gerets sur le plan humain"

Laurent Bonnart a été marqué par Éric Gerets, lors de son passage à l'OM.





"Éric Gerets. J'ai et nous avons vécu deux années superbes, notre jeu était brillant, chacun progressait, on s'éclatait, il y avait un cadre, une discipline, il avait tout : humble, drôle, le club était uni, entre l'équipe, le public, la presse, le coach, le président Pape Diouf, José Anigo, c'est rare. J'ai eu la sensation que ça se cassait la gueule après son départ. J'ai apprécié Éric Gerets sur le plan humain. Et il faisait la paire avec Dominique Cuperly. Un excellent binôme", a-t-il expliqué à La Provence.



Pour rappel, Gerets a coaché l'équipe olympienne de 2007 à 2009.