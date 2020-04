E. Cissé : "Rool ? Je l'adorais et je ne comprenais pas"

Edouard Cissé a confié le nom du joueur le plus méchant avec qui il a joué. Sans surprise, il a cité Cyril Rool, avec qui il a notamment joué à l'OM.





"Le plus dur, en fait, était Cyril Rool, mais il était avec moi (sourire). Je l'adorais et je ne comprenais pas comment il pouvait autant se métamorphoser comme cela sur un terrain, alors que c'est le mec le plus adorable qui soit. Vraiment, il ne supportait pas l'injustice. Il ne dégoupillait pas pour rien, il jugeait qu'il y avait une injustice", a déclaré le milieu de terrain lors d'une interview donnée à L'Équipe.



S'il est passé deux fois sous la tunique phocéenne, Rool n'a joué que 6 matchs (pour 3 cartons jaunes et 1 carton rouge). Il travaille aujourd'hui avec Jean-Pierre Bernès et est notamment proche de Florian Thauvin. Il nous avait accordé une interview, il y a quelques années.