E. Cissé : "Deschamps m'a donné les réponses"

Edouard Cissé a donné le nom de l'entraîneur qui l'a le plus marqué, durant sa carrière. Il s'agit de l'actuel sélectionneur des Bleus.





"Didier Deschamps. Il y a eu un avant et un après pour moi avec lui, quand il m'a recruté à Monaco en 2003-2004. C'est avec lui que j'ai vraiment appréhendé les questions du métier de footballeur, le professionnalisme. Je me prenais un peu la tête avant. Didier m'a donné les réponses les plus basiques. Il me disait de me concentrer sur ce que je pouvais maîtriser et rien d'autre. Et que l'humilité était très importante. Didier, c'est un entraîneur ambitieux. Mais la défaite fait partie du football. Pour lui, une victoire quelle qu'elle soit est toujours belle, même si tu l'emportes 1-0 après avoir réalisé un mauvais match. Cela veut dire que tu es allé puiser d'autres choses pour gagner", a confié l'ancien milieu de terrain de l'OM dans les colonnes de L'Équipe.



Deschamps a visiblement aussi apprécié collaborer avec lui, étant donné qu'il l'a recruté quelques semaines après être arrivé à l'OM, en 2009.