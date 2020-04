E. Cissé : "Comme si on avait gagné la LdC..."

Edouard Cissé s'est remémoré la victoire de coupe de la Ligue de 2010. Les supporters de l'OM l'avaient beaucoup fêté.





Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien milieu de terrain a évoqué le succès obtenu en 2010, le premier depuis l'arrivée des Louis-Dreyfus, à la tête du club. Si la fête n'a pas été grandiose, après le match : "Les dirigeants marseillais avaient tellement la pression qu'ils n'avaient rien organisé, par superstition. On est rentrés à notre hôtel en banlieue parisienne. Didier (Deschamps) nous avait dit deux choses : interdiction d'aller dans Paris en boîte et départ le lendemain à 10 heures. Mais ça avait été un petit truc sympa. On avait deux garçons, Souleymane Diawara et Mamadou Niang, qui avaient un master en déconnade. Eux, ils étaient bons et ils ont réussi à entraîner les autres."





"Les gens pleuraient, même des mamies"

Le retour à Marseille a donc été d'une autre dimension : "Ça avait été très fort sur le Vieux-Port, c'était un peu de la folie, comme si on avait gagné la Ligue des Champions. C'était sympa de voir ça. Quelques mois avant, on avait discuté avec les supporters et ils nous avaient dit : "On n'en veut pas de cette coupe, nous on veut le championnat." Et là, c'était dingue, on aurait ramené la coupe des Bouches-du-Rhône, cela aurait été pareil. Les gens pleuraient, même des mamies."



Pour rappel, Cissé a porté le maillot de l'OM de 2009 à 2011. Il a joué 77 matchs, toutes compétitions confondues.