Belgique : des négociations sont en cours avec l'UEFA

La Belgique souhaite arrêter définitivement son championnat. Des discussions sont en cours avec l'UEFA.





L'UEFA a menacé les pays qui envisageraient de mettre un terme à la saison 2019-2020 : leurs clubs pourraient être exclus des coupes d'Europe. La Belgique était notamment visée, alors que sa Ligue venait de recommander l'arrêt de son championnat. Samedi, sa fédération a indiqué être entrée en négociation avec l'instance et avoir trouvé une "solution constructive". Mehdi Bayat, son président, s'est entretenu avec Aleksander Ceferin, celui de l'UEFA. On peut imaginer qu'on a très vite davantage.



L'enjeu est important pour l'ensemble des pays européens, et donc pour l'OM. La Ligue 1 souhaite pour l'instant aller au bout de son calendrier.