Aulas donne la date de sa retraite

Jean-Michel Aulas commence à réfléchir à sa succession, du côté de Lyon. Il entend néanmoins rester à la tête de son club jusqu'en 2023 ou 2024.





Dans son édition du jour, L'Équipe évoque la succession d'Aulas, dans le club rhodanien. Tony Parker fait aujourd'hui figure de favori, pour reprendre sa fonction. Le passage de flambeau ne devrait toutefois pas avoir lieu avant 2023 ou 2023 : "Ce qui est raisonnable, c'est d'imaginer qu'à l'orée de mes 75 ans, si on avait un président opérationnel, ce serait bien. Il y a aussi un autre paramètre : l'objectif est de gagner une coupe d'Europe, chez les garçons. Si on arrivait à faire coïncider le fait de gagner sur le plan européen avec les garçons et le fait que je puisse tirer ma révérence, ce serait une belle histoire. Mais la logique, c'est d'aller à peu près jusqu'à 75 ans", a lâché JMA dans les colonnes du quotidien.



A 71 ans, le président lyonnais paraît très fatigué et déjà un peu dépassé par les enjeux. Pour rappel, s'il milite pour qu'on reprenne le classement de la saison dernière, Lyon est pour l'instant loin d'avoir obtenu son billet pour la coupe d'Europe.