Coronavirus : l'OM fait des dons et propose ses infrastructures

L'OM ne reste pas inactif, en cette période d'épidémie de coronavirus. Il a fait des dons et mis à disposition des soignants son stade et son centre d'entraînement.





Par le biais de sa fondation, le club olympien a fait un don de 50 000 euros et intégré le comité des mécènes de Phoceo pour "financer des projets et des initiatives afin de soutenir les équipes en première ligne face au Covid-19". Il a également fourni trois tonnes de denrées à la Banque alimentaire et mis à disposition ses infrastructures (stade Orange Vélodrome et centre d'entraînement de la Commanderie).



En hommage au personnel mobilisé, l'OM illuminera le Vélodrome, avec diffusion de "Aux armes, nous sommes les Marseillais". La solidarité s'organise peu à peu, face à la crise sanitaire.