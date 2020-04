Benedetto : "Ici ils sont grands, forts mais rapides"

Dario Benedetto (29 ans) s'est exprimé sur les qualités des joueurs qui composent la Ligue 1. Il note des différences, avec l'Argentine.





"En Argentine on peut trouver de grands défenseurs, forts mais lents. Ici ils sont grands, forts mais rapides aussi ! J'ai eu du mal au début", a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé à La12tuittera. Il espère marquer beaucoup de buts, après le confinement : "Mes partenaires me chambrent beaucoup sur Boca et ils connaissent bien le sujet. Ils me disent ‘Allez River' aussi. Ils aiment bien des joueurs de Boca comme Riquelme ou Palermo. Ça va être compliqué de rattraper Mbappé au classement des buteurs (rires), mais je n'ai peur de rien et je vais essayer de marquer à tous les matches !"



L'Argentin de l'OM a pour l'instant scoré à 11 reprises en 26 apparitions.