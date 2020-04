Beye se souvient s'être fait calmer par Diouf

Habib Beye s'est remémoré une négociation avec Pape Diouf, lorsqu'il était capitaine de l'OM. Le président avait refusé de mettre en place un système de prime pour les autres positions que la première.





"Pape me dit ‘Mais pourquoi tu veux des primes, on est à l'Olympique de Marseille. Ici on doit finir champion. Pourquoi tu viens chercher des primes pour être deuxième, troisième ou quatrième ?' Pape c'était ça. J'étais retourné dans le vestiaire, et les joueurs s'étaient un peu dressés contre moi. Mais Pape s'était adressé à eux et avait répété : ‘Ici on n'a pas de prime pour être deuxième, troisième ou quatrième. Quand on est à l'OM, on vient pour gagner et pour la première place", a déclaré l'ancien défenseur phocéen sur Canal+.



Pour rappel, Beye a défendu le maillot olympien de 2003 à 2007 (174 matchs).