Djellit milite pour un attaquant à l'OM

Nabil Djellit pense qu'Islam Slimani est l'attaquant idoine pour renforcer l'OM, lors du prochain mercato.





"Il y a des joueurs faits pour jouer à l'OM, et d'autres qui ne résistent pas à l'environnement particulier d'un club aussi chaud. Pour Slimani, la question est rapidement tranchée. Depuis ses débuts en Algérie avec le CR Bélouizdad (2009-2013), il baigne dans les ambiances bouillonnantes. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Leicester, le joueur est clairement sur le marché. L'AS Monaco dispose d'une option d'achat de 9 millions d'euros qui n'a toujours pas été levée. Enfin, Marseille, c'est aussi une forte communauté algérienne qui pourrait être un grand soutien pour Islam Slimani ainsi qu'un catalyseur pour le buteur. De quoi faire exploser les ventes de maillots et faire plaisir à JHE", a lâché le journaliste de France Football.



Slimani a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1, cette saison, sous les couleurs de l'ASM.