L'UEFA et l'ECA mettent les clubs en garde

L'UEFA et l'ECA ont mis en garde les associations quant au fait que les compétitions n'aillent pas à leur terme.





Vraisemblablement échaudées par les échanges des Belges et des Néerlandais, les deux instances ont publié une lettre afin de rappeler qu'il fallait tout faire pour terminer les compétitions. Elles s'opposent un arrêt prématuré : "Il est primordial que même un événement perturbateur comme cette épidémie n'empêche pas que nos compétitions soient décidées sur le terrain, conformément à leurs règles, et que tous les titres sportifs soient attribués sur la base des résultats. En tant que leaders responsables de notre sport, c'est ce que nous devons garantir, jusqu'à ce que la dernière possibilité existe, et alors que la planification, des solutions opérationnelles et réglementaires sont disponibles", contient le courrier, révélé par Sky Sports.



Dans le cas contraire, l'UEFA pourrait sanctionner les clubs, en s'appuyant sur ses règlements : ceux-ci impliquent effectivement que les participants aient obtenu leur billet par le biais d'une saison complète...