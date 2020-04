Appadoo pense que l'on doit l'Olympico à Diouf

Dave Appadoo pense que Pape Diouf est à l'origine de la rivalité entre Lyon et l'OM.





"La naissance de l'Olympico, on la doit particulièrement à Pape Diouf. Il faut rappeler qu'il y avait un écart conséquent entre les deux clubs au début du mandat de Pape Diouf. Marseille était extrêmement loin de Lyon, comme tout le monde. Mais par sa prestance, sa puissance médiatique, sa façon de faire, il y avait une volonté de regarder Jean-Michel Aulas droit dans les yeux et de lui dire "ce n'est pas parce que tu es plus fort qu'on va se laisser dominer, on est l'OM". Chez Pape Diouf, il y avait cette volonté de rappeler, à l'extérieur et en interne, que c'était l'OM même si ce n'était pas le même OM qu'auparavant", a expliqué le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



Diouf n'avait pas son pareil pour remettre en place Jean-Michel Aulas.