Vers un accord sur les salaires des joueurs de Ligue 1 ?

L'UNFP (le syndicat des joueurs professionnels) pourrait bientôt annoncer un accord concernant une baisse momentanée des salaires des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2.





D'après les éléments rapportés par L'Équipe, ce vendredi, un pourcentage de la rémunération (liée au salaire ou au chômage partiel) pourrait être payé en différé, avec quatre tranches : en dessous de 10 000 euros par mois, les joueurs garderaient l'intégralité de la paye. Entre 10 000 et 20 000 euros, la réduction serait de 20 %. Entre 20 000 et 50 000 euros, elle serait de 30 %. Entre 50 000 et 100 000 euros, elle atteindra 40 %. Et enfin, elle serait de 50 %, au-delà de 100 000 euros. Les sommes seraient reversées progressivement aux joueurs, une fois la situation financière revenue à la normale. Chaque joueur sera libre de souscrire ou non à cette solution.



Un accord pourrait notamment permettre à l'OM de passer plus facilement cette période très délicate.