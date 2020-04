Diawara : "Le titre de 2010, c'est aussi celui de Diouf"

Souleymane Diawara a livré quelques souvenirs de Pape Diouf. Il considère que l'ancien président de l'OM est pour beaucoup dans le titre de champion de France de 2010.





"On peut dire ce qu'on veut, c'est Pape (Diouf) qui a construit l'équipe qui allait être championne de France un peu plus tard. C'est lui qui a fait venir Didier Deschamps, moi, tous les autres joueurs... Le titre de 2010, c'est aussi le sien !", a déclaré l'ancien défenseur lors d'un entretien accordé à La Provence.





"Diouf était respecté par tout le monde"

Et d'ajouter : "Pape, c'était un Monsieur ! Il savait bien parler, tout le monde l'écoutait, il était respecté par tout le monde. J'ai lu ce qu'a dit Jean-Michel Aulas : "C'était quelqu'un de respecté, car il était respectable." C'est exactement ça. En tant que dirigeant, il avait du répondant et c'est ça qui animait aussi les Olympico. Nous, les joueurs, on aimait ça."



Pour rappel, Diawara a porté le maillot de l'OM de 2009 à 2014. Il a disputé 164 matchs, toutes compétitions confondues.