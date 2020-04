Droits TV : Eyraud avec Al-Khelaïfi pour négocier

Jacques-Henri Eyraud fait bien partie du groupe de représentants qui vont négocier avec Canal+, concernant les futurs droits TV.





Selon les précisions apportées par L'Équipe, dans son édition du jour, Nasser al-Khelaïfi (président du PSG et de... beIN Media Group) a été nommé par le bureau de la LFP négociateur en chef. Sur demande de Maxime Saada (Canal+), il sera accompagné lors des discussions par le président de l'OM, Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère (Nice). Cette composition a été validée à l'unanimité, lors de la réunion du bureau, seule Nathalie Boy de la Tour s'est abstenue de voter, s'interrogeant sur de possibles conflits d'intérêts, alors que le Qatari est aussi patron de beIN Sports.



Pour rappel, Canal devait verser 110 millions d'euros aux clubs de L1, le 5 avril. Et beIN Sports, 42 millions...