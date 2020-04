Villas-Boas : "J'ai été surpris par ce stade et cette ferveur"

André Villas-Boas apprécie la relation avec les supporters de l'OM. Il pense que son équipe répond aux attentes des fans, en termes d'implication.





"J'ai été surpris, en bien, par ce stade et cette ferveur. La pression est constante : dans un club de passion comme l'OM, quand les choses vont bien, tout va très bien, quand les choses vont mal, tout va très mal. J'ai été bien reçu, mais je pense que ce qu'apprécient les supporters, c'est qu'on respecte leurs valeurs. On mouille le maillot, on a le courage, l'intensité, l'envie de se transcender. Le mérite revient aux joueurs, parce que le groupe a peu changé, mais chacun s'est transfiguré, individuellement", a déclaré le coach portugais dans les colonnes de L'Équipe.



L'engouement lié à la réussite de l'équipe d'AVB est important. Il rappelle un peu ceux de la saison 2014-2015, avec Marcelo Bielsa, ou des années 2007 à 2009, avec Eric Gerets.