Diouf : tentative de rapatriement, départ de l'OM... Tapie précise

Bernard Tapie a révélé avoir tenté d'aider au rapatriement de Pape Diouf, lorsqu'il a appris qu'il n'était pas bien. Il est également revenu sur son départ de l'OM, en 2009.





"J'avais été mis au courant de la gravité de son état dans l‘après-midi et j'ai d'ailleurs essayé d'apporter mon aide dans son rapatriement sur Nice. Puis voilà, c'est trop tard, c'est fini", a-t-il indiqué dans les colonnes de La Provence. L'ancien boss a enchaîné sur le bien qu'il pensait de Pape Diouf : "Contrairement à certaines personnes affublées de ce statut de légende après un passage furtif, Pape en était vraiment une. Une vraie légende qui a oeuvré sans compter avec passion pour ce club et cette ville. (...) Un mec intelligent, un mec bien. Tenez, pour symboliser cet état d'esprit, ce coeur qu'il avait pour Marseille, pour les gens, pour la vie, il faut se souvenir de la façon dont il a été viré de l'OM à l'époque. De par son talent, de par son intelligence, il avait fait des envieux et suscité la jalousie dans le club avant d'être viré de façon minable. Or, souvenez-vous, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Par respect notamment pour Robert Louis-Dreyfus qu'il savait malade, il est parti sans bruit, sans fracas. Cette séquence de sa vie est pour moi très signifiante. Pape, c'était aussi une grandeur d'âme."



Après celui de Michel Hidalgo, l'annonce du décès de Pape Diouf a mis un gros coup sur la tête des supporters de l'OM. Les hommages se multiplient.