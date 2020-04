Rongier est prêt à renoncer à son salaire

Valentin Rongier (25 ans) s'est exprimé sur la baisse de salaire liée à la situation de chômage partiel. Il a indiqué être prêt à s'assoir sur plusieurs mois de rémunération, comme l'ont fait les joueurs de la Juventus.





"Lorsqu'on n'a pas le football, les matches, et les entraînements, nous ne sommes "plus personne" ! Les sportifs de haut niveau sont des petites personnalités publiques. On s'habitue à cette vie de se faire reconnaître dans la rue, d'avoir l'adrénaline des matches, d'être important. En restant à la maison, on redevient personne... Cela nous permet vraiment de prendre du recul. On se dit que sans le football, on n'est pas grand-chose", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à France TV.





"Si cela peut permettre au club de sauver un peu d'argent..."

Il n'exclut pas de donner un gros coup de main au club, si c'est nécessaire : "Renoncer à quatre mois de salaire comme à la Juve ? Pour être honnête, on n'en a pas parlé. Cependant, il y a des discussions entre l'UNFP (syndicat des footballeurs) et les clubs pour trouver une solution. Si je serais capable de le faire ? Complètement, si cela peut permettre au club de sauver un peu d'argent et de rééquilibrer la balance, oui, je pourrai le faire."



Qu'il se rassure, Rongier est quelqu'un, même s'il n'y a plus de football. Son intervention devrait faire plaisir aux dirigeants et supporters de l'OM.