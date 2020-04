L'UNFP négocie bien la prolongation des contrats

L'UNFP (Union National des Footballeurs Professionnels) a indiqué que des discussions se tenaient pour prolonger les contrats des joueurs jusqu'à la fin du championnat.





"On est en train de négocier un accord politique national entre l'UNFP et les représentants des joueurs. (...) On est partisans de poursuivre le contrat des joueurs le temps nécessaire", a indiqué Philippe Piat, son président, au micro de RMC.



A priori, à l'OM, les bails de Yohann Pelé et Grégory Sertic devraient donc être reconduits sur quelques mois.