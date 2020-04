Droits TV : beIN refuse aussi de payer

Comme Canal, beIN Sports refuse de verser son échéance du 5 avril, plaçant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 dans une situation très compliquée.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur les négociations concernant les droits TV des compétitions françaises. Les deux gros diffuseurs, Canal+ et beIN Sports, refusent de faire le versement des échéances dues au 5 avril, en raison du déplacement des matchs. Et il y a de quoi mettre en péril les formations de L1 et de L2. Maxime Saada, patron du groupe de la chaîne cryptée, a indiqué qu'il voulait en discuter avec une délégation composée de Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Olivier Sadran (TFC) et Jean-Pierre Rivère (Nice). Des négociations devraient se tenir, ces prochains jours.



Le gouvernement pourrait quant à lui élaborer un dispositif facilitant le paiement des droits TV, sur la base de celui sur le mécénat. Il pourrait permettre aux diffuseurs de faire de substantielles économies fiscales.