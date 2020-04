Niang : "Diouf m'a beaucoup apporté"

Mamadou Niang a de nouveau exprimé sa peine, après le décès de Pape Diouf. L'ancien attaquant se sentait très proche de lui.





"Pape Diouf était sans aucun doute mon président. C'était plus qu'un président pour moi. C'est lui qui m'a fait venir à l'OM, c'est quelqu'un pour qui j'avais un énorme respect, de l'admiration. Il m'a beaucoup apporté pendant ma carrière à l'OM, mais aussi après parce qu'on est restés très proches. Malgré son départ du club et malgré mon départ de l'OM, on est toujours restés en contact. La perte de Pape Diouf, c'est quelque chose qui me fait très mal aujourd'hui", a-t-il confié sur la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, Niang a défendu les couleurs olympiennes de 2005 à 2011 (227 matchs, 100 buts et 30 passes décisives).