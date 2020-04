Pape Diouf : Acariès dézingue l'OM

Louis Acariès s'en est pris à l'OM, suite au communiqué publié pour le décès de Pape Diouf. L'ancien censeur olympien n'a pas du tout jugé son contenu à la hauteur du personnage qu'était Pape Diouf.





"Tant pis si ça fait polémique, mais j'ai été touché et j'ai ressenti beaucoup plus de respect pour l'homme dans les communiqués qu'ont adressé le PSG et Lyon que dans celui de l'OM qui manquait de chaleur. J'espère sincèrement que la direction de ce club aura la grandeur de rendre un hommage à la hauteur de ce que représente Pape dans l'histoire de l'OM et de tous ceux qui l'aiment", a-t-il lâché sur le site de France Football.



L'ancien boxeur a conseillé Robert Louis-Dreyfus, dès son achat du club, à la fin des années 1990.