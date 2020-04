Cayzac : "C'est trop dur, c'est injuste"

Alain Cayzac, ancien président du PSG, a fait part de son abattement, suite au décès de Pape Diouf.





"La mort de Pape Diouf m'attriste beaucoup. On s'appréciait très sincèrement, bien au-delà de la rivalité sportive entre Paris et Marseille. C'était un type bien, un grand dirigeant, mais surtout un homme cultivé et un humaniste. Pape restera comme l'un des beaux souvenirs de ma présidence. C'est trop dur, trop injuste. Repose en paix Pape", a-t-il confié à L'Équipe.



Pour rappel, Cayzac a été président du PSG entre 2006 et 2008, soit la période où Diouf était au même poste à l'OM.