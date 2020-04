Courbis : "Diouf ? Je ne voulais pas le croire..."

Rolland Courbis s'est exprimé sur la mort de Pape Diouf. Il accuse le coup, comme de nombreux supporters de l'OM.





"Ça fait huit jours de tristesse. On ne s'y attendait pas du tout. Pape était en pleine forme, en pleine santé. C'est un garçon qui était plaisant. C'était un plaisir de l'écouter parler. Il avait une façon de parler bien à lui puisqu'il avait la chance d'être intelligent et instruit. Hier soir, je ne voulais pas le croire quand on me l'a dit", a-t-il confié sur les ondes de RMC.





"C'est toute une époque qui disparaît"

Et de poursuivre : "C'est toute une époque qui disparaît. Je me rappelle que Louis Acariès avait été nommé chargé de mission par Robert Louis-Dreyfus pour trouver un remplaçant à Christophe Bouchet. Son choix avait été une surprise, mais très intelligent puisqu'il connaissait la région, le club, les médias après avoir été lui-même journaliste, mais aussi le circuit des transferts puisqu'il avait aussi été agent. Il avait toutes les qualités pour être un bon président, ce qui a été le cas."



Pour rappel, l'ancien président de l'OM est décédé à Dakar, mardi.